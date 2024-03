Indignante video: conductor arrolló a una perrita Shih Tzu y luego se dio a la fuga en Santander

Tras ser embestida por las llantas de la camioneta, Alana perdió la vida de forma inmediata; entre tanto, el conductor no se detuvo, siguió su camino como si nada.

Estando sentada allí, pasó el vehículo de carga cuyo conductor, al parecer, no se percató de la presencia del animal y lo arrolló.

“Yo pido que me ayuden a ubicar a esta persona, sé que esto no le devolverá a mi mascota, pero sí hacerle un llamado a esta persona a la sensibilidad, al ser humano. No se entiende cómo le va hacer eso a una criatura indefensa”, dijo la propietaria a Vanguardia.

La mujer difundió los videos que registraron la muerte y también espera que las autoridades hagan lo propio frente a los casos de violencia en contra de los animales.

“Las placas ha sido complejas reconocerlas por la velocidad en la que pasó el vehículo. Iba por todo el pueblo y ya he ido pidiendo videos de cámaras por el sector, sin que hasta el momento encuentre una en donde se deje ver la matrícula”, agregó la afecta.

La mujer concluyó diciendo que sus hijos no se han repuesto de la pérdida de la mascota, una miembro más de la familia, y todos los días lloran su ausencia.