$!Inhumaron ocho cadáveres cuyos familiares no aparecieron en Medicina Legal de Bucaramanga

“Todos eran de Bucaramanga. Dos fueron inhumados como CNI (cuerpo no identificado) y los demás sí se había confirmado su identidad. Son cadáveres de muerte violenta que estaban a disposición de la Fiscalía y después de varios meses, como no aparecieron sus dolientes fueron sepultados en las bóvedas del Cementerio Municipal”, señaló Rey.

Jesús Alberto Rey, administrador de la Funeraria Paulo VI, aseguró que se trataba de siete adultos y un menor en estado de gestación (feto), que después que Medicina Legal mediante edicto solicitó la presencia de sus seres queridos, no aparecieron a reclamar los cuerpos.

Funcionarios de la Secretaría de Salud municipal bajo un convenio con la Funeraria Paulo VI, fueron los encargados en la mañana de este viernes 15 de diciembre de realizar la inhumación, en las bóvedas del Cementerio Municipal ubicadas en el barrio Campo Hermoso, de ocho cuerpos cuyos familiares no los reclamaron en el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga.

Pero esta acción también busca desocupar las neveras de la morgue del Instituto de Medicina Legal ya que a la regional de Bucaramanga no solo llegan cuerpos del área metropolitana, sino de municipios cercanos como Barrancabermeja, el Magdalena Medio, y de departamentos de Norte de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar.

“Hay 18 cuerpos en las neveras que no son de Bucaramanga y las alcaldías de donde provienen no han colaborado para que los lleven a los cementerios de sus municipios. Por ejemplo, de Girón son seis cadáveres que la administración de allá no ha querido hacerse cargo”, señaló Libardo Palencia, veedor de Salud de Bucaramanga.

La preocupación del veedor también es que por la temporada de Navidad y Fin de año aumentan los casos de muertes violentas por situaciones como accidentes de tránsito, homicidios, inmersión y otros tipos de accidentes.

“Históricamente, por esta temporada, llegan muchos cuerpos, pero como insistimos, no solo de Bucaramanga sino de regiones cercanas y pueden colapsar la atención en la morgue”, expresó Palencia.

En la actualidad, la cava que se utiliza para la atención de muertes violentas tiene una capacidad para 30 cuerpos. A la fecha de hoy viernes 15 de diciembre, hay 20 cadáveres que se espera que pronto sus familiares o las alcaldías se encarguen de la inhumación.

