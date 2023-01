Investigan el extraño accidente en el que perdió la vida Marco Durán, en la autopista a Piedecuesta

Y es que dentro de las particularidades en las que ocurrió el accidente de tránsito existen varias incógnitas a resolver.

La más relevante es conocer la razón por la que el motociclista, de 30 años, perdió el control de su moto, al parecer, sin la intervención de otro vehículo y terminó chocando contra el separador a toda velocidad, situación que lo hizo ‘volar’ en dirección al otro sentido de la Autopista Floridablanca – Piedecuesta, y una vez allí fue arrollado por un carro.

Así mismo, resulta particularmente extraño cómo después de que ya había tanta gente alrededor del sitio del accidente, una turbo no se dio cuenta de lo que había ocurrido y chocó al carro que arrolló a la víctima, aún cuando éste se encontraba detenido.

Fue trasladado a un hospital

Gracias a la comunidad, una vez el hombre fue visto debajo del carro, varias personas levantaron el vehículo a fuerza, sacaron al herido y esperaron a que una ambulancia lo trasladara.Allí estuvo en la compañía de familiares luchando por su vida hasta que a las 7:00 de la noche aproximadamente, pero por la gravedad de sus heridas, especialmente en la cabeza, el hombre falleció.

Una triste pérdida

En redes sociales, varios amigos y allegados a Marco Tulio expresaron sus condolencias y dolor al enterarse del trágico suceso.

“Qué dolor en el alma, una tristeza me invade, no pensé que se me fuera ir así. Mi hermanito, Dios lo tenga en su santa gloria, lo quiero mucho hoy y siempre, descanse en paz”, fueron algunos de los mensajes de allegados de la víctima.