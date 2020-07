Investigan el hurto de un computador en la oficina de Control Interno de Tránsito de Bucaramanga

En la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se adelantan investigaciones tras el hurto de un computador que se encontraba en la Oficina de Control Interno de dicha institución donde se manejan actos de corrupción dentro de la entidad.

Sin embargo, a pesar de la denuncia, prensa de Tránsito de Bucaramanga informó que aunque sí hubo el hurto de un computador, no es cierto que éste mantenga información importante y confidencial de los casos de corrupción que se manejan al interior de la institución.

Al parecer, el hurto que también incluye dinero y elementos de valor, ocurrió el pasado miércoles, pero solo hasta el jueves se percataron de la situación y dieron aviso a las autoridades.

Los ingresos a dicha oficina no fueron violentados debido a que precisamente el miércoles, al parecer, las puertas fueron dejadas sin seguridad, sin embargo, eso hace parte de la investigación.

Al respecto, Édgar Cordero, presidente del Sindicato de Trabajadores de Tránsito de Bucaramanga, informó que efectivamente todo se trata al parecer de un hurto de factor oportunidad que habría sido perpetrado por personas ajenas a la institución, la tarde del pasado miércoles.

“El computador era de Control interno de Gestión y no de Control Interno Disciplinario, no lleva investigaciones disciplinarias. Eso fue entre 4:30 y 5:00 de la tarde, pero se pensó que alguien lo tenía, no se descarta que sea un hurto realizado por personas externas, a la Dirección de Tránsito entran muchos usuarios, somos una entidad prestadora de servicios”.