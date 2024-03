Investigan muerte de hombre en un hotel del Centro de Bucaramanga

Como Elinain Tamarillo Rosas, de 52 años, fue identificado un hombre que perdió la vida en la habitación de un hotel en el Centro de Bucaramanga.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 10 de marzo, en momentos en que la víctima descansaba junto a su esposa en el Hotel Selecto, ubicado la calle 31 con carrera 17.

Lea también: Video: Ladrón camufló cuatro botellas de enjuague bucal en su ropa en un supermercado de Bucaramanga

Justamente fue esta mujer la que se percató de la inesperada y súbita muerte de su compañero sentimental.

“Yo estaba acostada con él, me paré al baño y dije este viejo sí duerme sabroso. Ahí empecé a llamarlo, no me respondió, estaba sin vida”, dijo la esposa.

Aunque la mujer pidió ayuda al personal del establecimiento, nada se pudo hacer por él.

La Policía hizo presencia en el lugar y se adelantó la inspección técnica al cadáver, que no registraba ningún signo de violencia.

Sin embargo, como no se tenía ninguna causa probable de muerte y ningún médico lo certificó, el cuerpo fue llevado a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para adelantar la respectiva necropsia.

Lo invitamos a ver: Increíble: Ya lo han capturado 11 veces por porte ilegal de armas y hurto en Bucaramanga

Tamarrillo Rosas era oriundo de Caracas, Venezuela, y había llegado hace poco tiempo a Bucaramanga con su pareja. Ella pide ayuda para poder trasladar el cuerpo de su ser querido a su país natal.

“Él me había dicho que nos viniéramos a pasear por acá, a distraer la mente ante la situación que se vive. Agradezco si alguien me puede colaborar para poder llevarme a mi esposo para mi país. Yo no tengo a más nadie, somos él y yo, solitos”, concluyó la familiar.