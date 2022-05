Una joven universitaria no sabe cuándo pueda volver a subirse a un bus sola. La experiencia que vivió la dejó horrorizada.

La drogaron con escopolamina cuando se iba a subir a un bus de TransLebrija. La intención que tenían los criminales era robarle todas sus pertenencias.

¿Qué pasó?

Cuando esperaba el bus que la llevaba a su universidad, una mujer se le acercó y alegando que no sabía leer ni escribir, le pidió ayuda con una dirección.

“Me preguntaba que si sabía dónde quedaba una firma de abogados, yo le dije que no sabía. A los 20 segundos se apareció un hombre de camisa blanca. La señora me pide que le pregunte a él, que no la deje sola. El señor nos dice que queda al frente y en ese momento, la señora sacó un papel y dijo que se había ganado algo. El señor le dice que se ganó la lotería”, contó la víctima.

Esa conversación ‘casual’ sería el modo con el que pretendían entretenerla y generar confianza.

“Yo le dije felicitaciones y en el video se ve cuando la señora me abraza y el señor me da la mano”. Al parecer, ese sería el momento en el que esparcieron el peligroso químico sobre sus manos que rápidamente hizo efecto y la volvió completamente sumisa.

Se subió con ellos al bus y luego se bajaron todos en la carrera 21 entre calle 35 y 36, en el centro de Bucaramanga, cerca a la Lotería Santander.

“Me dijeron que fuéramos a retirar plata. Fuimos a un banco en La Triada y saqué dinero. Yo también llevaba plata en efectivo, pensaba ir luego de la Universidad a consignarla. Les entregué también el celular, la batería portátil. El señor me pidió el cargador del computador y le dije que para qué, que tenía carga, luego me pidió la clave, le dije que no tenía”. La joven estaba drogada, accedía a todo lo que le pedían, “me sentía confiada como si fueran conocidos”, agregó.

Cuando le quitaron todo se marcharon dejándola aturdida y confundida. “Empecé a caminar perdida, pedí el baño prestado en una frutería. Ahí abrí el bolso y reaccioné. Me robaron todo”.

Solo quedaba dar aviso a sus familiares. Le contó a su padre lo sucedido y fue a buscarla, luego interpusieron la denuncia en la Policía.

Agradece que por fortuna, no atentaron contra su integridad pero pudo haberle ocurrido. El estado de desorientación en el que la dejaron pudo prestarse para peores cosas.

“Ahora me da miedo coger el transporte público, me pudieron hacer cualquier cosa”, finalizó.