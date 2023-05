El siniestro vial tuvo lugar justo en frente de la bomba San Carlos de Piedecuesta, el pasado 27 de abril, sobre las 11:00 p.m., cuando Yoan Andrés se movilizaba en calidad de parrillero en una motocicleta.

En hechos que son investigados por las autoridades de tránsito, el conductor de la moto perdió el control y se accidentaron.

Moyano Ariza, de 22 años, fue quien más llevó las de perder quedando en el asfalto, inconsciente, con un trauma craneoencefálico. Fue llevado de urgencia en una ambulancia a la Clínica de Piedecuesta.

Luego, ante la gravedad de las lesiones, tuvo que ser remitido a la Clínica Foscal, en donde se produjo el deceso.

“No se reportó el accidente”

Esta redacción pudo establecer que este grave siniestro vial no fue reportado en su momento a las autoridades, incluso el herido no fue atendido a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, porque la moto siniestrada no tenía este documento.

Las causas exactas de lo ocurrido son un misterio.

“El accidente es investigado, no hubo reporte, ni testigos. Familiares dicen que el conductor perdió el control; otra versión nos dice que un carro los cerró y en la moto se transportaban tres personas, pero todo es investigado”, conoció Q’hubo.

Iba a ser padre

El joven de 22 años, llamado de cariño ‘Muelitas’, en los próximos meses se convertiría en padre tras el embarazo de su compañera sentimental y además era un fiel hincha del Atlético Bucaramanga.

Ayer, en medio de su dolor, los suyos lamentaban su pronta partida de este mundo.

“Mi hermano, es de no creer, siempre lo llevaré presente en el corazón. Me duele saber que ya no vas a estar más”(...) “Ahora él alienta desde la tribuna más alta, eterno”. Eran algunos de los mensajes que escribían en las redes sociales.

