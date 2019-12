Desde la noche del pasado jueves, la tristeza invadió a la familia Flórez Arias. Uno de sus integrantes ya no estará para iniciar un nuevo año juntos, compartir los propósitos cumplidos y sus nuevos deseos para el 2020.

Haciendo una de las cosas que más le gustaba, que era conducir la motocicleta, Kevin Alberto Flórez Arias falleció.

El choque de frente con una grúa, en el kilómetro 18 entre La Fortuna y Bucaramanga, habría ocasionado graves lesiones en el joven de 23 años, quien no alcanzó a ser auxiliado por personal médico.

Kevin se movilizaba en una motocicleta de placa CAW-72F en el sentido vial Bucaramanga - Barrancabermeja. Justo antes de llegar a los túneles su viaje no pudo continuar, pues aunque quería levantarse del pavimento y tener una oportunidad más en la vida, quedó allí sin signos vitales.

“Ese muchacho pedía ayuda y que no lo dejaran morir. Era muy triste ver cómo luchaba y cómo pedía pronta atención, pero la ambulancia no alcanzó a llegar y el muchacho no aguantó y se murió ahí esperando”, expresó uno de los viajeros que en ese momento se encontraba en el lugar.

Hacia las 7:15 de la noche fue reportado el incidente, en el que según el informe policial, las causas de este hecho fatal obedecen a una invasión de carril.

“La hipótesis que se maneja es que el motociclista que va sentido Bucaramanga - La Fortuna invade el carril de la grúa dejando como resultado su muerte. De todas maneras se adelantan las investigaciones”, expresaron las autoridades.

Un herido

En la motocicleta se movilizaban dos personas. Quien iba de acompañante sufrió politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.

La persona herida fue identificada como Jhonatan Angarita Cuéllar, de 33 años.

Luego de ser atendido por los paramédicos, Angarita Cuéllar fue trasladado en la ambulancia de la Ruta del Cacao hasta el hospital del municipio de Lebrija.