Joven fue asesinado de cuatro balazos en Morrorrico

Cuatro balazos en el pecho acabaron con la vida de Jhoan Michel Solano Laguado, de 21 años, la noche del pasado sábado, en el barrio Miraflores, Morrorrico.

Según versiones entregadas por familiares que la mañana de este domingo llegaron hasta Medicina Legal a reclamar el cuerpo, Solano llegaba de estudiar, pues validaba el bachillerato, cuando fue atacado por otros jóvenes que pertenecerían a la banda ‘Los Carrillo’ o ‘Los de la Escuela’.

“Es una banda que hay en ese barrio, ‘Los Carrillos’ roban, atracan, venden droga, que se haga justicia, porque él (Johan) no les había hecho nada para que lo mataran de esa manera, fuera de que lo mataron, lo robaron”.

Y es que según los allegados, el homicidio sería el resultado de un hurto. “Llegaron a avisarme que le habían pegado unos tiros, cuando lo recogí iba muy baleado, me miraba, pero no lo veía bien, lo revisé y no tenía billetera, celular, ni la plata, lo robaron”.

Lea también: Fiscalía pedirá nulidad del proceso contra alias ‘Pichi’

Agonizante, el joven fue auxiliado y trasladado al Hospital Universitario de Santander pero al traspasar las puertas de urgencias, ya estaba muerto.

“Pedimos justicia, él cometió errores, como todo el mundo, pero Dios más que nadie sabe las ganas que él tenía para salir adelante, estaba estudiando, quería ser una mejor persona. De hecho llegaba de estudiar, lo dejaron llegar para dispararle, planearon la muerte. Dicen que le pegaron cuatro tiros”, añadió el familiar.

A pesar de la versión del hurto, las autoridades investigan para determinar las verdaderas causas del crimen.