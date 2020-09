Joven fue asesinado en la puerta de su casa en el barrio Girardot de Bucaramanga

Varios balazos llevaron el eco siniestro de la muerte la noche del martes en el barrio Girardot de Bucaramanga. ¿La razón? Sicarios acabaron con la vida de Óscar Iván Campos, de 25 años.

Ocurrió en la carrera 4 con calle 24. Campos estaba afuera de su casa acompañado por su novia, cuando dos hombres arribaron en moto. El parrillero se bajó, le apuntó y disparó el arma en varias oportunidades.

“Él estaba con la novia frente a la casa, yo estaba adentro con mi hermano pequeño viendo una película, de un momento a otro llegaron los muchachos en una moto, el que iba atrás se bajó y le hizo como ocho o siete tiros.

“Óscar lo que hizo fue correr herido para el segundo piso, le vi dos tiros en un brazo, uno en una pierna y uno en la cola. Cuando bajó caminó un poco y cayó. Lo levanté, le dije: ¡no me deje sola! Me respondió que nunca me dejaría sola, pero nadie me quiso ayudar, todo el mundo se quedó mirando, nada más. Hace dos meses salió de la cárcel, se la pasaba con el hijo haciendo las tareas en la casa, no salía”.

Campos cayó mientras que sus verdugos aceleraron con rumbo hacia el norte.

Con la esperanza de salvarlo, Óscar fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, en vano.

Aunque ya no estaba en prisión, Campos tenía domiciliaria por hurto y hacía dos meses había salido de la cárcel. La pregunta es si eso tendría relación con el asesinato.

La hipótesis fue corroborada por un familiar, quien ayer llegó Medicina Legal a reclamar el cuerpo.

“Óscar terminaba de cumplir su condena aquí en la casa, le faltaban siete meses, estaba con domiciliaria.

“No sabemos la razón de esta muerte, necesitamos saber, esto no puede ser así, no puede quedar impune”.