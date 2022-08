Quienes conocían a ‘Muelas’-como le decían a Émerson Amaya Calderón-, cuentan que “siempre andaba metido en líos”. A sus 26 años ya había estado en prisión en dos ocasiones y en su expediente judicial le figuran 13 anotaciones por diferentes delitos.

Habían pasado dos meses desde su último paso por la Cárcel Modelo, y aunque sus familiares y allegados le aconsejaban ‘enderezar su camino’, Émerson no le temía a volver a estar tras las rejas, no se dejaba amedrentar de nadie.

Pero el último problema en el que Émerson se vio involucrado no resultó como lo esperaba. Se enfrascó en una mortal riña en la que un supuesto amigo suyo terminó siendo su verdugo.

Lo estaban esperando después de los bolos

El domingo en la noche, luego de departir en una cancha de bolos, Émerson caminaba rumbo a su casa, en el barrio La Aldea de Girón. No iba solo, una amiga conocida como ‘Pepa’ lo acompañaba. Eran las 8:15 p. m., cuando en la carrera 33b #35-15, en el barrio Palmeras, se encontraron con un sujeto.

No se sabe qué discordia había entre ellos pero decidieron finiquitarla desafiándose a los lances. Sin embargo, el contrincante de ‘Muelas’ no pensaba perder. Logró abalanzarse primero sobre él y asestarle tres puntazos en la espalda y en la mano derecha. Pero no le bastó con herirlo, se encargó de dejarlo sin oportunidad de sobrevivir. Desenfundó un arma y le disparó en dos ocasiones por la espalda.

Una vez cesaron los tiros y no había rastro del pistolero, los vecinos del sector socorrieron a ‘Muelas’. Cuando lo cargaban y buscaban un vehículo para trasladarlo a un hospital, una patrulla de la Policía que iba pasando lo llevó hasta la Clínica de Girón. No hubo nada qué hacer por ‘Muelas’. Llegó sin aliento al centro médico. A las 8:25 p. m. confirmaron su deceso.

¿Quién mató a Émerson?

El testimonio de la joven que presenció el sangriento hecho sería clave para dar pronto con la captura del homicida. La Policía confirmó que ya está individualizado. Según lo que se rumora en el barrio es que “fue un mismo muchacho que parchaba con él”, contó a Q’hubo una fuente que prefiere mantenerse en reserva.

Lo que se pudo confirmar, es que a Émerson lo asesinaron cerca al lugar donde hace diez meses su hermano Édinson Amaya, asesinó a Jéferson Ramírez, alias ‘Cuervo’. Édinson se encuentra preso por ese asesinato. ¿Hubo retalaciones y fueron contra ‘Muelas’? Serán los investigadores quienes establezcan cuáles fueron los móviles.