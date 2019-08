Una condena de 16 años y ocho meses de prisión, fue proferida por un juez de Bucaramanga en contra de Benjamín Rodríguez Cárdenas, alias ‘Pin’, acusado del acabar con la vida de Bladimir Lechuga Montaño, el pasado 7 de enero en el barrio La Inmaculada.

Leandra Katherine, hermana mayor de la víctima, si bien ya no puede hacer nada para recuperar a su hermano, sí celebra esta condena. “¡Por fin se hizo justicia! No lo digo por venganza, no es odio porque yo le pido a Papito Dios para que ayude a ese muchacho. Pero es que el día en que lo capturaron él hasta se reía.

“Es incómodo porque su familia vive en el apartamento frente al de mi mamá, y ellos se han burlado. Y por fin llegó lo que esperábamos”.

El crimen, según las autoridades, ocurrió hacia las 10:30 de la noche, en la Fase Uno del barrio La Inmaculada, entre las torres 22 y 23, cuando un grupo de jóvenes departía en el sector.

Entre los presentes se encontraban un sujeto apodado como alias ‘Pin’ y la víctima, conocida como ‘Yuyo’. Estos individuos, quienes al parecer consumían estupefacientes, tendrían casada una rencilla desde tiempo atrás.

De a poco los ánimos entre estos dos jóvenes se fueron complicando hasta que se originó la pelea.

Durante la confrontación, según las autoridades, ‘Pin’, de 20 años, esgrimió un arma blanca y le propinó una puñalada en el pecho a Lechuga Montaño... Fue suficiente para asesinarlo.

Ocurrido el crimen, pese a que el señalado agresor intentó huir hacia zona boscosa, fue capturado por la Policía tras una persecución.

Sin embargo, según la familia de Lechuga, no hubo riña alguna. “‘Pin’ y mi hermano se conocían de cuando vivíamos en Zarabanda hace un tiempo.

“Ese día mi hermano estaba mal, como drogado, pensaba que le habían robado 60 mil pesos, estaba alterado. Fue a la casa para cambiarse el pantalón y volvió a bajar. Estaba con los muchachos que dicen que estaba prendiendo un ‘bareto’”.

En medio de su rabia, Bladimir “dañó la fosforera de ‘Pin’, ese muchacho se le alzó por el daño. Mi hermano le dijo que ‘tan picado de malo, que él no era así cuando estaba en Zarabanda’, y entonces (‘Pin’) sacó y le pegó la puñalada sin mediar palabra, no hubo riña”.

La puñalada, directa al corazón, acabó con la vida de Bladimir, ese mismo día.