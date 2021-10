El testimonio de un santandereano sobre la travesía de cruzar la frontera de México con Estados Unidos

Una travesía por amor emprendió Hosbornert Valencia Muñoz, de 24 años. Intentó pasar por ‘el hueco’ en la frontera de México con Estados Unidos.

Encontrarse con su pareja quien desde hace algunos meses viajó de Piedecuesta a Estados Unidos a trabajar, habría sido el motivo de su arriesgada decisión. Quería llegarle de sorpresa.

Sin que muchos se enteraran, Hosbor-como le dicen sus seres queridos- preparó todo y viajó primero hacia Cancún y de allí hacia Sonora para luego atravesar el desierto de Arizona.

Sin embargo, las cosas no habrían salido como lo esperaban.

Un allegado de Valencia Muñoz, quien se enteró de lo ocurrido hace apenas cuatro días, dijo que todo ocurrió desde el pasado 23 de agosto. Al parecer Hosbor no habría soportado la caminata por el desierto y fue abandonado por el ‘coyote’ (personas que dirige el paso de ilegales por el hueco).

Viajó con un primo de su pareja, “lo que nos cuenta este primo, quien sí llegó a Estados Unidos, que cuando ya llevaban seis días caminando por el desierto de Arizona, Hosbort no soportó más, tenía los pies llenos de ampollas por las botas.

“Cuenta el primo que habían hecho una promesa, que si uno se cansaba, el otro seguía.

“Cuando Hosbort se cansó, el coyote lo dejó en el desierto, con una pimpina con agua y una mechera”, añadió el amigo del desaparecido.

“Que lo hayan

capturado es lo mejor que pudo pasarle”

Un ciudadano oriundo de Floridablanca de Santander y quien está radicado en Estados Unidos hace algún tiempo, afirma que la esperanza es que lo hayan aprehendidio.

Un hermano y su cuñado intentaron igual que Hosbor, cruzar la frontera y desaparecieron durante casi un mes.

“A mi hermano lo capturó Migración y estuvo todo ese tiempo en un centro de reclusión. Allá solo les permiten hacer una llamada pero debe ser a un número de Estados Unidos, deben sabérselo de memoria; él no se lo sabía, por eso estuvo incomunicado sin avisarnos.

“Nosotros tuvimos que acudir a un abogado, así fue como lo encontramos.

“En el peor de los casos está desaparecido en el desierto y las condiciones ahí son extremas.

“Los Coyotes trabajan por dinero, una vez lo tienen no garantizan nada porque caminan rápido, muchos van drogados, si alguien no puede seguir lo dejan atrás.

“La frontera es muy grande, hay muchos puntos; unos cortos, otros largos, de qué tan complicado sea el camino depende del dinero que se les pague. El cruce puede costar entre 5 mil a 12 mil dólares”.

La zozobra de no saber si puede ser el caso de Hosbor, tiene a su pareja en el desconsuelo.

Ha intentado por todos los medios posibles pedir ayuda, pero no ha obtenido alguna pista o indicio de qué sucedió.

“Ya he contactado a varias organizaciones, pero me piden datos, la ruta exacta pero no la sabemos, mi primo tampoco. Hemos llamado al consulado, a migración pero no tienen rastros de él. También he mirado registros forenses y nada, eso me da esperanza. He escuchado testimonios de personas detenidas. No sé si está detenido y si es así cómo puede hacer para comunicarse conmigo” expresó en desconsuelo, la pareja de Hosbor.