Joven secuestrado junto a una mujer fue asesinado por el Clan del Golfo y su cuerpo fue arrojado en zona boscosa

Un hijo suplica por la liberación

De la mujer, aún se desconoce su paradero. Un video que fue compartido en la red social X, muestra cómo, en medio del desespero, su hijo suplica por su liberación.

“Señores Autodefensas este video lo hago para que me puedan devolver a mi mamá con vida, que le respeten su vida, no tengo padre, me la pueden regresar, no me quiero quedar huérfano, por favor se los pido de corazón”, suplica el menor de edad.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha hecho un fuerte llamado para que el grupo responsable del hecho respete la vida de la mujer y le permita el retorno a su hogar.

“Rechazamos el presunto secuestro de dos personas en la vereda La Esperanza, Cantagallo, Bolívar, por parte de un grupo armado ilegal. Exigimos su liberación inmediata y reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales a respetar los DDHH y a tener muestras genuinas de paz”, expresó la Defensoría del Pueblo.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dijo que la mujer es una líder social que había salido de las filas de las extintas FARC, “es una desertora de uno de esos grupos ilegales que dedicó su vida en la actualidad a la lucha de las causas sociales y decidió reinsertarse y vivir con su familia”, indicó.