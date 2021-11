Luego de que dos internos, a través de videos, manifestaran haber sido golpeados por uniformados en la Estación de Real de Minas, la Policía manifestó que el hecho está en investigación.

En uno de los videos conocidos por esta redacción, un interno con el rostro ensangrentado, relata que “me hicieron quitar la ropa, como me quedé en bóxer, me pegaron un arepazo. Entonces yo me subí la ropa y me vine para la celda y a los dos minutos llegaron diciendo que yo tenía algo, pero realmente yo tenía mi traba, yo soy consumidor desde los 10 años, pero mire como me dejaron, me pegaron, eso es violación”.

El otro video muestra a otro joven dando a conocer las presuntas agresiones en medio de una requisa.

Ante esto, el coronel Luis Alfonso Quintero Parada, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, manifestó que “el día de hoy aparecen unas versiones de unas personas que se encuentran privadas de la libertad en estas instalaciones, quienes manifiestan ser golpeados por los uniformados que prestan su servicio de custodios en este lugar.

“Al respecto, es importante aclarar que ayer se hizo un procedimiento donde estas salas de detenidos fueron objeto de verificación teniendo en cuenta una información que se recibió de posible ingreso, a través de diferentes medios que se inventan los delincuentes para introducir droga y armas blancas a estos lugares”.

El oficial manifestó que dicha inspección se hizo con todos los protocolos de seguridad, ante la presencia del Ministerio Público. “Se encontró una gran cantidad de marihuana, de pastillas o droga sintética, Clonazepam, e igualmente algunas armas blancas”.

Estos elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que se abra una investigación por el tráfico de estupefacientes.

Quintero Parada añadió que una de las personas que presuntamente fue golpeada, fue entrevistada este viernes por la Defensoría del Pueblo, para darle todas sus garantías.

“Se le recibió la denuncia pero es importante aclarar que al respecto nosotros también pusimos toda nuestra capacidad interna, tanto la Oficina de Disciplina como la Oficina de Derechos Humanos, para que se adelante la correspondiente investigación. Tenemos un contacto directo con la Defensoría para seguir verificando esta situación que se estaba informando en este lugar.

“De los hechos que presuntamente ocurrieron en este lugar, tenemos versiones encontradas que le fueron manifestadas también a la Defensoría. Así como se informa la posible participación de algunos de nuestros uniformados, también se dice que algunos de los internos a quienes se les quitó toda esta cantidad de droga, descargaron su rabia, su inconformismo, golpeando a esta persona”. Ahora, todo hace parte de una investigación para esclarecer lo ocurrido.