La cruel muerte de una mujer por perder un arma de fuego del Clan del Golfo

En la madrugada del lunes 13 de febrero, su cuerpo con visibles huellas de tortura y signos de ser abusada sexualmente lo hallaron atado de manos y piernas en área rural del municipio de Marialabaja, cerca de la vereda El Sena.

Lea también:

Dos días después, los restos de la mujer fueron reconocidos por una tía de ella en la morgue de Medicina Legal, en Cartagena. La también madre de crianza de Erika la reconoció por unos tatuajes.

¿Quién era Erika?

En diálogo con esta redacción ese día, en la morgue, la tía de la joven contó desde los 14 años, Erika Tatiana se radicó en Cartagena y se mantenían en comunicación. La última vez que hablaron fue el viernes 10.

No siga leyendo: Diez personas resultaron heridas en un choque entre dos buses

“Yo vivo en San Onofre y estaba aquí en Cartagena de paseo. El viernes (10) me llamó y me dijo que para vernos y le dije que si, pero después no volvimos a hablar”, agregó la tía de Erika.