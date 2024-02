$!La extraña desaparición de un taxista en Bucaramanga

“Desde ese día no ha habido más detalles de su desaparición. La Fiscalía lleva el proceso, pero aún no hay información. El 19 de diciembre el llevó el carro al taller y se perdió toda comunicación”, indicó Lizeth.

“Al dueño del carro, también, se le hizo extraño que en la noche no le llevara la cuota diaria. Empezó a rastrear el taxi y vio que estuvo siete horas aparcado en el barrio Bellavista de Floridablanca”, relató la hija.

Al ver que no aparecía, decidió ir a buscar el vehículo y la sorpresa fue que otra persona lo estaba manejando en la zona centro de Bucaramanga, el miércoles 20 de diciembre.

“El dueño del carro dice que la persona se quería oponer a entregar el taxi y no dio información del porqué lo tenía. No llamó a la Policía. Lo raro fue que en el carro apareció la cédula y la licencia de mi papá”, recordó.

Lo que también ha relatado su hija fue que le escribieron al WhastApp desde el celular de su padre. Le manifestaba que necesitan la clave de Nequi y que estaba en un torneo de bolo criollo.

“La forma de escribir no era la de mi papá. A él le gusta el bolo criollo y me escribió que iba para una finca de Lebrija. Le insistí a esa persona que me llamara, pero quien tenía el celular me dijo que después lo hacía, que necesitaba la clave de Nequi, me insistía. Por supuesto, no se la di y ahí apagaron el teléfono”, contó su ser querido.