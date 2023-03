La historia del adulto mayor fallecido en un accidente de tránsito en Bucaramanga

A don Mario Amezquita Rey, de 81 años, las fuerzas por sobrevivir se le agotaron el jueves en la noche, cuando recibía atención médica en el Hospital Universitario de Santander, HUS.

En La mañana de ese mismo día, este adulto mayor había salido de su casa en el asentamiento humano Villas de Girardot y se dirigió en su humilde bicicleta al Centro de la ciudad a reclamar el bono de Colombia Mayor que le otorgaba el Gobierno Nacional.

“Él reclamó su bono y bajaba a encontrarse conmigo (...) Ahí en la Quebradaseca con carrera 15, pero una grúa lo arrolló. No sabemos si fue que el señor no lo vio, o no frenó, pero lo golpeó y mi papá quedó ahí”, relató Nora Amezquita, hija del fallecido.

La versión de los testigos del accidente señala que el adulto mayor se desplazaba en su bicicleta, al parecer, en contravía (oriente – occidente) bajando la Avenida Quebradaseca con carrera 15. Allí chocó contra un camión tipo grúa, de placas TST-065, que ingresaba al carril exclusivo de Metrolínea.

”Queremos saber cómo fue el accidente, tenemos muchas dudas. Mi papá salía con la cicla, pero no se montaba en ella sino iba caminando, la cicla era como su bastón. No creo que él fuera en contravía”, añadió la familiar, quien pidió revisar las cámaras de seguridad para corroborar lo sucedido.

Lo cierto fue que el impacto dejó tendido en el asfalto al hombre de la tercera edad. Por más que los paramédicos llegaron rápido, las lesiones eran graves: sufrió trauma craneoencefálico severo y tenía fracturas.

Fue llevado a la Clínica La Merced y luego al HUS, en donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció.

“Mi papá estaba muy malito. Le habíamos dicho que esperara y en la tarde fuera a reclamar el bono, pero se fue en la mañana y eso pasó”, concluyó la hija.

Don Mario, al igual que su hija, se ganaba la vida como vendedor ambulante por las calles de la ciudad, aunque se le solía ver más frecuente por el parque San Francisco.

Será recordado por sus seres queridos como un hombre amoroso, luchador y quien siempre buscó la forma de sacar a los suyos adelante.

