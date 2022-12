Las dudas en el caso de joven hallada muerta en una cañada en Bucaramanga

Pasar un día especial y junto a su novio el 25 de diciembre, en una fiesta de unos amigos en el barrio Naranjos, era lo que planeaba Yareidy Mosquera Ortiz, una joven de 19 años que residía en el barrio Nueva Colombia, en el norte de Bucaramanga.

De la algarabía y el jolgorio de un grupo de adolescentes, se pasó al luto y al llanto. Dos días después, Mosquera Ortiz fue encontrada sin vida en una cañada en la parte baja del viaducto de La Novena.

Lo que se conoce de su muerte es que le había pedido permiso a su mamá para ir a una fiesta con su novio en la que también se encontraría con algunos amigos.

“Ella se fue en horas de la tarde del barrio y supimos que estuvo con él. Pero ya en horas de la noche no contestó el celular”, dijo un familiar.

Lo que ha contado la pareja de la joven es que ella estuvo consumiendo licor toda la tarde y en la noche, tal vez en estado de alicoramiento, se molestó por la llegada de una mujer, y salió de la fiesta después de las 9 de la noche.

“Él nos dice que al llegar esa muchacha dijo que se iba para la casa. Tuvieron una discusión y él no la detuvo. Se le hizo normal que se fuera algo tomada para la casa, no sabemos por qué no la acompañó”, comentó un familiar.

Lo que mantiene en la incertidumbre a la familia de la joven es que su celular lo tenía el novio. Esa noche cuando ya había desaparecido, le escribieron al WhatsApp y al parecer, una tía del muchacho la suplantó y escibrió que estaba bien.

Al día siguiente, ante la insistencia de sus seres queridos, respondieron una llamada y la misma tía del novio les manifestó que estaba dormida en la casa de su pareja, cuando realmente estaba desaparecida. Después de eso decidieron devolver el celular y contar que no sabían de su paradero.

“No entendemos por qué nos mintieron. No nos dijeron desde el principio que ella no estaba con él”, son las dudas de sus allegados.

Conocida la desaparición, por redes sociales y en las calles empezaron a repartir un volante con la información que si alguien la había visto. Vestía una blusa roja, pantalón azul y zapatos blancos.

La hallaron en una cañada

El desespero por no saber nada de la joven de 19 años culminó con llanto para la familia, el pasado martes 27 en la tarde. En una quebrada del viaducto de ‘La Novena’, los bomberos y la Sijín de la Policía practicaron el levantamiento del cuerpo. Presentaba alto estado de descomposición y las aves de rapiña habían devorado sus globos oculares. Las causas, al parecer, un suicidio.

Precisamente esta es la hipótesis que manejan las autoridades a la espera de los dictámenes de Medicina Legal. “Solo queremos saber qué pasó. Si ella se lanzó por el inconveniente que tuvo con el novio y quizá alicorada. O hay algo más”, es la petición de sus familiares a las autoridades.

Ayer se cumplieron sus exequias en el cementerio de Las Colinas. No hubo velación por el estado en que se encontraba el cadáver.