Al dolor que sufren los familiares de doña Amile María Tamayo, de 65 años, por su cruel asesinato, se suma ahora la indignación porque los presuntos responsables quedaron en libertad. Ayer en la tarde una Juez decretó ilegal la captura de los seis hombres sospechosos de cometer el crimen ocurrido la madrugada del domingo en el asentamiento humano Milagro de Dios.

Los seis sujetos encontrados por la Policía dentro de la residencia de la víctima en donde funcionaba una venta de cerveza, fueron presentados por la Fiscalía como responsables del crimen, sin embargo, para la Juez de Control de Garantías no había elementos suficientes que demostraran una flagrancia y no legalizó el procedimiento.

“Es un apresuramiento por parte de la Fiscalía y los agentes que los aprehendieron sin ningún fundamento. No se sabe qué participación tuvieron, no fueron sorprendidos, ni individualizados al momento de cometer el delito y por lo tanto no hubo flagrancia”, explicó la Juez durante su intervención, en donde acogió la petición del abogado defensor de los indiciados y de la representante de la Procuraduría, quienes solicitaron que se decretara la ilegalidad.

¿Qué ocurrió?

Los hombres recobraron su libertad inmediatamente, pero seguirán vinculados al proceso y el CTI de la Fiscalía continuará con las indagaciones para esclarecer los hechos.

Sin embargo, quedan muchas dudas para las autoridades y la familia de la víctima. Hasta ayer ninguno de los hombres había contado con exactitud qué sucedió en la vivienda ubicada en la carrera 2 con calle 25 en la entrada al asentamiento humano.

Esa madrugada, a las 4:30, una llamada ingresó a la línea 123 de la Policía e informaba acerca de una riña que ocurría cerca a la ‘Y’ de La Feria. Una patrulla se dirigió hasta el sitio, pero no encontró nada. Los uniformados iniciaron entonces un patrullaje por el sector para encontrar el origen de la llamada y fue ahí en donde los abordó un ciudadano, quien les dijo que en una casa a la entrada de Zarabanda y Milagro de Dios se escuchaba una pelea y una mujer pedía auxilio.

Los uniformados llegaron al sitio y encontraron al grupo de hombres tratando de abrir la puerta con desespero, sin embargo, estaba con llave y la única persona que podría abrirla, doña Amile, yacía sin vida en el suelo sobre un charco de sangre. Todo el lugar se encontraba revolcado y había botellas rotas en el suelo.

Los agentes pidieron refuerzos y abrieron a la fuerza la residencia. Algunos de los hombres que estaban encerrados con el cadáver de la mujer entregaron versiones distintas y otros simplemente no quisieron dar declaraciones, por lo tanto todos fueron capturados.

“No entiendo; si ellos no lo hicieron, por qué no la auxiliaron. Ella pedía auxilio, por qué no le pidieron las llaves y salieron a auxiliarla, ¿por qué no llamaron la Policía?”, manifestó a esta redacción una sobrina de la fallecida.

Fue un disparo

Aunque inicialmente se creyó que una puñalada en la femoral le había provocado la muerte a Tamayo, una vez realizadas la inspección técnica y la necropsia, se pudo confirmar que murió producto de un disparo que ingresó por su glúteo derecho, atravesó la pierna y se alojó finalmente en la femoral, lo que provocó que se desangrara hasta morir.

Durante la inspección al lugar no se encontró ningún arma de fuego y Vanguardia pudo conocer que uno de los seis hombres que departía en la tienda, informó a las autoridades que otro sujeto había llegado hasta la puerta, había disparado a la mujer y escapó. Sin embargo, los vecinos del sector manifestaron que no escucharon ninguna detonación al momento del incidente.

Los seis sospechosos fueron sometidos luego a pruebas de absorción atómica para determinar si alguno disparó. Ahora los investigadores se encuentran a la espera de los resultados que podrían ser determinantes para el proceso.