luego de ser alertada por la comunidad, la Policía de Bucaramanga se encontró a las 8:50 de la noche con un hombre agonizante en el suelo de la calle 32C con carrera 10 del barrio Café Madrid.

Las autoridades una vez vieron la escena, trasladaron a la víctima identificada como Jhon Alexánder Garavito Gáfaro, de 35 años, al Hospital Universitario de Santander, HUS, a la espera de que el hombre lograra salvarse para conocer qué sucedió, sin embargo, no tuvo mucha suerte.

El hombre, de 35 años, luchó por su vida hasta las 11:24 de la noche, pero sus heridas fueron tan graves que ni los esfuerzos de los médicos de turno fueron suficiente para salvarlo y falleció.

En la escena de crimen

A pocos metros de donde fue encontrado Jhon Garavito, cerca a la parroquia del barrio, los uniformados hallaron una motocicleta Suzuki roja con rastros de sangre que al cierre de esta edición era sometida a estudios por los peritos forenses para determinar si era el vehículo en donde se transportaba la víctima o su homicida.

El hombre fue asesinado con un arma cortopunzante. Por ahora los móviles del hecho están por establecer, así como las circunstancias en las que sucedió el asesinato.

Un líder comunal

Con dolor y tristeza sus familiares y la comunidad del asentamiento humano Brisas del Sol, ubicado en la Comuna 1, lamentaron el trágico hecho y exigieron justicia por parte de las entidades de seguridad para dar con el responsable y judicializarlo.

“Durante cerca de dos años, él (Jhon Alexánder) fue uno de los líderes del asentamiento humano, ayudaba a construir casas a las personas menos favorecidas y en todas las navidades organizaba eventos para que los niños disfrutaran de esa época. Era una persona excepcional, no merecía eso que le pasó”, explicó una de las allegadas a la víctima.

El hombre que dejó a dos hijas, según el testimonio de su allegada, siempre estuvo haciendo lo posible para llevar la comida a su familia, así como velar por el estudio de sus pequeñas.

“La motocicleta que encontraron era de él, y realmente no entendemos qué pudo suceder, él no frecuentaba ese barrio. Esperamos que se avancen las investigaciones y den con el responsable porque esto no puede quedar impune. Ayudaba a mucha gente, su labor con las demás personas era incansable”, expresó con tristeza la allegada a la víctima.