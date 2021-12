Unas letras poco legibles plasmadas en dos hojas de cuaderno advirtiendo muerte, ‘sembraron terror’ en el barrio San Martín, al sur de Bucaramanga. La improvisada carta lanzada por debajo de la puerta de la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, John Utrera Calderón, quien se ha caracterizado por trabajar de manera incansable por la seguridad en la zona.

Aunque el mensaje es poco claro, para el líder este papel no es broma, no es la primera vez que recibe amenazas. Hace 13 años fue víctima de un atentado a bala del que por fortuna, solo quedó el susto y el mal recuerdo.

Entonces los responsables serían parte de un grupo de reinsertados del paramilitarismo, al parecer, por problemas personales.

“Me acorralaron y corrí hacia el puente el Viaducto. Me dispararon varias veces hacia los pies, pero no me dieron”, recordó el presidente de la JAC de San Martín.

Debido a esas ‘advertencias’ sabe que esos casos no se pueden pasar por alto y por eso lo puso en conocimiento de las autoridades. Teme por su vida y la de sus allegados.

Los mensajes podrían enviarlos delincuentes comunes de sectores aledaños, quienes estarían en desacuerdo con el trabajo que adelanta junto con la Policía y el Ejército en pro de la comunidad.

Reforzar el sistema de vigilancia hace pocos días quizá molestó a los malhechores.

“Estás muerto cerdo”, “te esperamos para jalarte las patas” y otros garabatos relacionados con la muerte dejaron escritos.

“Ya se tienen pistas sobre los que podrían ser. Las autoridades cuentan con el material y se hizo la denuncia. Al barrio se están metiendo muchas personas que le están haciendo daño a la comunidad”, manifestó el líder.