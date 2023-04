Aquel día, manos criminales le arrebataron la vida a John Edinson Valverde Vargas, a sus 34 años, en medio de un fleteo del que hasta ahora nadie ha respondido ni mucho menos se han registrado capturas.

“Me siento triste con la justicia. No es posible que ya llevamos dos años y no hayan avanzado el caso. Se recopilaron videos, testimonios y hasta la moto de los bandidos. ¿Cómo las autoridades no van a saber quién mató a mi sobrino?”, dijo Wilson Vargas Becerra, tío de la víctima.

Un fleteo con homicidio

La tragedia tuvo lugar en vía pública del barrio Ciudad Valencia de Floridablanca, en donde dos delincuentes en moto interceptaron a Wilson y su hermana, cuando llegaban a su residencia, luego de retirar $30 millones en una sucursal bancaria de Cañaveral. El dinero era para restaurar la casa.

Para cuando se bajaron del vehículo, ambos fleteros ‘encañonaron’ a los hermanos Vargas, con el fin de quitarles un bolso con la alta suma que llevaban en efectivo.

“Yo me boté a quitarle el arma, creí que era un arma traumática. Ahí me apuntó y me pegó un tiro en una pierna, pero seguí peleando. Mis hermanos gritaron: mataron a su tío”, recordó Wilson, hoy de 72 años.