Por pedir que dejaran de molestar a su burro un hombre fue asesinado en Piedecuesta

Carlos León López no era un hombre de temperamento fuerte, aseguran sus familiares. No se metía con nadie y no buscaba problemas. Pero, al parecer, ‘casó’ rencillas con un sujeto problemático que lo molestó cuando pasaba con su burro por el barrio El Mirador de Piedecuesta para llegar hasta su finca.