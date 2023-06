Su cuerpo pálido yacía acostado boca arriba en una escalera de la carrera 28 con calle 52 del barrio en mención. Tenía una camiseta y un jean, ambas prendas teñidas completamente de sangre.

Testigos lo encontraron a las 5:50 de la mañana y creyeron que aún estaba con vida, por lo que intentaron auxiliarlo. César no respondía a ninguno de los llamados hechos por estas personas.

La novedad no tardó en llegar a los uniformados del cuadrante de la Estación de Policía Norte quienes llegaron al lugar y al tomarle los signos vitales confirmaron que este hombre no respiraba, había fallecido.

Sólo restó por acordonar la zona y tapar al occiso para que el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, hiciera la diligencia de la inspección técnica del cadáver.

¿Qué le pasó?

Sobre los hechos que rodean la muerte, ayer en el barrio se rumoraban varias cosas. Hay quienes decían que se pudo tratar de una riña o de un hurto.

“Nadie sabe nada. César era una persona del barrio, trabajadora y no se metía con nadie. No sabemos si fue una riña porque no se escucharon gritos, otros dicen aquí que fue por el robo de un celular. Lo único fue que él amaneció ahí ya muerto”, relató a Vanguardia una líder del sector.

Viacha Sanchéz recibió tres puñaladas en la región del tórax.

Lo último que se supo de la víctima antes de ser hallada sin vida era que, de acuerdo con la información entregada por los familiares a las autoridades, a las 3:30 a. m. de ayer estaba tomando bebidas embriagantes con un hijastro.

El CTI realizó en el lugar la búsqueda de cámaras de seguridad y testigos que ayuden a esclarecer este crimen.

Vanguardia conoció que producto de estas acciones, varias horas después, dos personas fueron señaladas como los responsables.

“La muerte de mi hermano no queda así, no crea. Usted sale de allá y yo se la cobro”, dijo un familiar del occiso cuando estas dos personas eran trasladas a la Estación de Policía para su respectiva reseña.

Del hombre de 41 años se conoció que se ganaba la vida trabajando como maestro de construcción.

“Él era una persona muy conocida en el barrio, un tipo muy ‘camellador’ y presto para servir. A todos nos impactó mucho conocer que lo habían matado”, señaló un habitante del barrio.