Lina, quien era conocida entre sus amigos como ‘La Flaca’, nació en la ciudad de Caquetá, en el departamento de Florencia, pero desde hace seis años junto a su familia decidieron radicarse en Barbosa.

Era madre de una pequeña de tres años por la que luchaba todos los días para sacarla adelante, hace siete meses aceptó el cargo de recepcionista en el hotel.

“Consiguió ese trabajo pensando en tener recursos para su familia y en especial para su hija. Ahora está muerta y no sabemos por qué”, expresó un amigo.

Q’hubo se comunicó con el administrador del hotel ubicado en el barrio El Centro, quien señaló que la joven trabajaba por temporadas, no tenía un contrato fijo, le pagaba por días.

“Ella venía dos o tres días y a veces hacía el turno de día o de noche. Es lo único que puedo contar, lo demás queda en manos de las autoridades”, expresó el propietario del hotel.

El deceso de ‘La Flaca’ ocurrió en la madrugada del pasado miércoles y quien dio el reporte fue el dueño del establecimiento.

De acuerdo con el informe de la Policía, a la una de la mañana se recibió la llamada del propietario que señaló que en una de las habitaciones, tirada en el piso, estaba el cuerpo de Lina Katherine. Se encontraba semidesnudo.

Cuando llegaron los uniformados, con el apoyo de personal médico del Hospital San Bernardo, se confirmó que no tenía signos vitales.

De inmediato se dio aviso a la Sijin para practicar el levantamiento del cuerpo.

“No presentaba señales de violencia, ni de tortura. Entrevistamos a huéspedes y vecinos de la zona, pero manifestaron que en horas de la madrugada no escucharon ruidos o indicios de algún hecho de violencia”, se destacó en el informe policial.

No obstante serán los dictámenes forenses de los especialistas de Medicina Legal los que determinen las causas de la muerte de la joven de 20 años.

Por ahora sus familiares han pedido que se investigue el hecho, en el que no descarta que haya muerto de manera violenta.

“No creemos, como han especulado algunos, que sea una sobredosis. Ella no consumía drogas, no tomaba, no fumaba, no metía nada. Por qué apareció semidesnuda, eso nos generó muchas dudas. No estamos señalando a nadie, pero sólo pedimos que se investigue”, pidió una hermana.