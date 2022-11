Según pudo conocer esta redacción, la noche del sábado la víctima salió de su casa rumbo a la fiesta que se realizaba en el sector del Mercado Campesino de Bucaramanga, en la vía que comunica con Girón.

Allí habría comprado e ingerido una pastilla, al parecer de éxtasis. Minutos después, comenzó la tragedia.

Pese a que organizadores del evento aseguraron que el joven recibió atención oportuna en el lugar de la fiesta, la gravedad de su estado de salud requirió el traslado hacia un centro asistencia.

Vanguardia pudo conocer que el estado del joven era tan preocupante que fue ingresado de inmediato a una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Chicamocha.

El pronóstico, de acuerdo con las autoridades, no era otro que intoxicación por consumo de sustancias estupefacientes.

Momentos después, la aparente sobredosis pudo más y el joven falleció mientras recibía atención médica.

Ya era la madrugada del domingo cuando los familiares del ahora occiso recibieron la llamada en la que les informaba del estado de salud del joven.

Hasta el centro asistencial llegaron hombres de la Sijin para realizar la inspección y el levantamiento del cadáver que fue trasladado a Medicina Legal, donde se establecerá con certeza qué tipo de droga acabó con la vida de este joven de 20 años.

De igual manera se adelanta una investigación para dar con los responsables de expender estas drogas en establecimientos de diversión.

Según las autoridades, si bien se hacen operativos de control para evitar este tipo de expendio, “cada cual es responsable de lo que consume y cada fiesta debe tener su propio nivel de registro”.

La controversia en redes

Las circunstancias que rodean la muerte del estudiante han sido denunciadas ampliamente en redes sociales casi desde el momento del suceso.

“El día de hoy uno de mis mejores amigos de la vida falleció tras haber estado en una fiesta techno en Bucaramanga, cuánto más vamos a esperar para tratar este tema con seriedad, por qué no estamos hablando de políticas de consumo, de salud pública, de seguridad ...”, escribió un usuario de Twitter, motivo por el cual las opiniones estaban divididas entre quienes manifestaban que es responsabilidad del consumidor y entre quienes ven la necesidad de que se hable de estos temas sin tapujos para evitar desenlaces fatales.

“Odio cómo la gente se cree con la autoridad suficiente para hablar sobre qué es lo correcto y que no, que yo sepa aún no existe un consenso porque nunca nos hemos puesto a hablar de política de consumo seriamente, ¿por qué la sociedad debe aprender a las patadas?”.

Entre los jóvenes que comentaban se especulaba que la sustancia que habría acabado con esta vida, sería Mdma, también conocida como éxtasis.

“Lamentablemente se venia venir algún muerto por drogas en Bucaramanga, además del consumo responsable también toca mirar a los ‘dealers’ que no les importa la vida sino la plata”, “(...) presuntamente los expendedores vendieron una altísima dosis de éxtasis, yo no tengo mucha info pero hay gente que sí”, “entiendan algo, a los ‘dealers’ no les importan ustedes, no son sus amigos. A ellos les importa es vender y aún sabiendo que era una dosis muy alta para dos personas, la vendieron y ahora él está muerto”.