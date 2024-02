Los argumentos de la defensa de presunto cómplice del crimen del empresario Roberto Franco: "no disparó"

Más de cuatro horas ha durado la audiencia en la cual la Fiscalía General de la Nación ha pedido que Jean Karlo Bermúdez sea cobijado con medida de aseguramiento intramural por ser uno de los presuntos responsables del crimen del empresario Roberto Franco, ocurrido el pasado 25 de febrero en el Norte de Bogotá.

En medio de la diligencia judicial, la defensa del hombre expuso sus argumentos con los cuales busca desvirtuar las teorías del ente acusador.

"No disparó, no utilizó arma alguna y no hizo ingreso al edificio donde se ultimó lamentablemente a este ciudadano", afirmó la defensa de Bermúdez en medio de la audiencia.