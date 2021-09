Los delincuentes embaucan a comerciantes para extosionarlos

El ‘gangazo’ que ofrece una banda de desconocidos en las redes, no es más que un señuelo bien urdido no solo para engañar sino para extorsionar, tal como lo evidecio un comerciante de Bucaramanga. Los estafadores se aprovecharon de su ‘buena fe’ para extorsionarlo.

Lo contactaron para ofrecerle productos ‘nuevos en el mercado’, a más bajo costo.

“Mostré interés y pedí que me enviaran en catálogo para conocer más sobre la mercancía. Horas después me volvieron a contactar por videollamada.

Pensé que se habían equivocado, sin embargo contesté. Me colgaron de una. Fue muy raro pero nada me pareció extraño en ese momento”.

La preocupación comenzó tiempo después cuando recibió otra llamada en la que le exigieron que pagara un dinero por los productos que, según la vendedora, había solicitado. Como era mentira, se negó.

“Pedí el catalogo, en ningún momento pedí productos. Insistían que debía pagar cierta suma de dinero, porque al no hacerlo se estaba bloqueando el sistema, afectando a varias vendedoras. También me proponía que realizará la transacción y que después me devolvían en dinero.

“Al decirle que no, comenzaron a chantajearme, que tenían fotos mías, que las pasarían por las redes sociales y que me acusarían de violador”, narró el angustiado comerciante, quien aseguró que desde ese día comenzaron a enviarle imágenes donde aparecía su cara y hacían montajes con menores. Su rostro lo habían capturado en la videollamada.

Ahora, es blanco de amenazas y espera que nadie más caiga en las redes de estos delincuentes.

Los números que utilizaron para comunicarse con él fueron: 3022424217, 3243134815 y 320 8124273.