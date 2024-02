Los detalles del asesinato de Juan Sebastián Muñoz Alarcón, el hijo de un DJ de cumbias en Bucaramanga

“Lo único que nos dijeron fue que había sido una riña dentro el bar, ahí había salido y me le pegaron el tiro a mi niño, dicen que fue con un señor de un carro. Lo dejaron muriendo afuera", expresó la progenitora.

“Lo único que pedimos es que el alcalde Jaime Andrés Beltán y al comandante de la Policía se pongan la mano en el corazón y nos den alguna respuesta, nos ayuden para que la muerte de mi hijo no quede en impunidad”, expresó la mamá de Juan Sebastián en medio de su dolor.

Del responsable del hecho aún no hay características claras, familiares creen que sería una persona desconocida que se encontraba en el bar y con quien la víctima habría tenido algún tipo de problema estando en el establecimiento.

“Son muchas versiones las que hablan, la muchacha del bar dice que a ella le dio miedo y cerró, no vio que se estaba muriendo y lo dejaron ahí tirado”, agregó la madre.

En el sector hay cámaras de seguridad que serán analizadas por los investigadores para lograr identificar al o los responsables, así como establecer los móviles de esta agresión. Una motocicleta de marca Benelli, de matrícula ZOI-52F, en la que se desplazaba la víctima, quedó en el lugar

Juan Sebastián se ganaba la vida pintando llantas de automóviles en el barrio La Victoria, residía en el asentamiento El Llanito y es hijo de ‘Yahir Cumbias’, conocido por crear contenido para redes sociales, bailar y ser DJ de este género musical.

El mismo padre pidió a sus seguidores a través de su página en Facebook ayuda para poder reunir los recursos y poder adelantar las honras fúnebres de su hijo.

“Desafortunadamente me le quitaron la vida a mi hijo, me lo mataron. Cualquier cosa que me puedan colaborar para el entierro, muchas gracias”, señaló el progenitor.

El cuerpo del joven de 23 años permanece en la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del barrio Campo Hermoso, en el occidente de Bucaramanga.