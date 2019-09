María del Carmen Suárez, de 82 años, la víctima mortal de la brutal agresión del viernes pasado en el barrio Girardot será recordada como una persona colaboradora, tranquila y muy entregada a la comunidad.

Así describieron los vecinos a esta mujer, quienes aún se encuentran consternados por este hecho, que hoy tiene de luto a los residentes este barrio y sectores aledaños.

“Ella era amorosa con toda la gente, no se metía con nadie y le gustaba caminar. Todos los días salía a caminar tipo 9:00 de la mañana y llegaba aproximadamente a la 1:00 a almorzar.

Cuando estaba aburrida se iba para el parque y le ayudaba a vender las obleas a la muchacha, que también vive aquí”, manifestó un vecino, quien insiste que era la primera vez que la agresora era vista en la zona.

Agregó que “dicen que acababa de salir de la cárcel, porque había matado al hijo. Era una persona con problemas psiquiátricos. Aquí nunca se había presentado un caso similar, solo riñas. La muerte de María del Carmen Suárez nos deja un vacío grande, porque era una de esas personas que pensábamos que se iba a morir de viejita y no de esa forma. Vi el video y me dio rabia, de haber estado ahí yo mismo hubiera matado a la agresora así como ella mató a la abuelita que no tenía nada que ver e hirió a las otras personas”.

Dijo además que antes del ataque, la presunta homicida había sido sacada del barrio Villa de Girardot a patadas y puños tras intentar lastimar a otras personas en una peluquería con unas tijeras, “por fortuna era de puntas redondas y no filosas”

Sobre la víctima se pudo conocer que vivía sola en el barrioVillas de Girardot y que tiene una que hija reside en España.

Ayer, al cierre de esta edición, se esperaba que el cuerpo fuera reclamado en Medicina Legal.

La agresora

Sandra Guzmán Arismendi, quien al parecer, padece problemas psiquiátricos, continúa en la Unidad de Cuidado Intensivos en un centro hospitalario de Bucaramanga luego de haber sido intervenida quirúrgicamente debido a las heridas que ella misma se propinó con un cuchillo que le arrebató a una vendedora de aguacates.