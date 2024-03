$!Luto por la muerte de un triatleta aficionado en una competencia en San Andrés

Según el citado medio, personal del evento se habría acercado a Zambrano cuando se encontraba en el mar para atenderlo. Sin embargo, el deportista habría intentado continuar en competencia. Pese a los intentos del personal médico y de emergencias que lo atendieron, Zambrano Tole ya habría perdido la vida.

El hombre de 34 años, oriundo de Andalucía, Valle del Cauca, era padre de un menor de apenas un año. En redes sociales, su esposa Liz Dayan Clavijo, denunció presuntas negligencias por parte de la organización en la atención a su esposo.

"Soy la esposa de Jorge Zambrano y nadie del evento se ha comunicado conmigo, es una irresponsabilidad la realización de este evento, pido el favor a las personas que están allá me envíen toda la información que tenga de esta negligencia (...) voy a viajar porque no pude conseguir un vuelo inmediato. Jorge era el papá de un niño de 1 año, no es posible que este tipo de cosas sucedan, como hacen un evento de este tipo sin todas las garantías para sus participantes", fue la denuncia de la mujer.

