“Yo nunca había visto algo así en mi vida, esa mujer estaba loca, poseída. Iba apuñalando a todo el que se le fuera atravesando, sin tener algún motivo... Parecía como una película americana”.

Estas fueron las palabras que entregó un testigo para describir una impactante y aterradora escena que ayer en la mañana se registró en el parque del barrio Girardot, en el occidente de Bucaramanga.

Sandra Guzmán Arismendi, una mujer con aparentes problemas mentales, arremetió a cuchillo contra cuatro personas, una de ellas murió, y ella misma se ocasionó lesiones que la dejaron al borde de la muerte.

La escalada de violencia

Fue sobre las 11:40 que la agresora, a quien muchos conocían como ‘La India’, arribó a un puesto de aguacates en inmediaciones del parque, más precisamente en la esquina de la calle 27 con carrera 6.

“Dicen que venía desde Villas de Girardot, allá había roto una vitrina y había tratado de apuñalar a alguien con unas tijeras en una barbería, pero la sacaron. Venía embarrada, pidió limonada en la esquina de abajo, se la tomó y llegó hasta el puesto de aguacates”, narró Joaquín Cruces, otro testigo.

Allí, según información recopilada por Vanguardia, le arrebató un cuchillo a Rosibell Correa Salgado, una vendedora de origen venezolano, y con este mismo elemento la cortó.

La segunda víctima fue Eduardo Buitrago Rey, de 62 años, a quien apuñaló en la parte derecha del pecho y en la espalda.

“Cruzó y se le mandó al señor que vende empanadas pero el señor la esquivó y apuñaló a otro viejito que estaba ahí”, agregó la fuente consultada.

El sangriento recorrido de ‘La India’ no se detuvo ahí y metros más adelante en un borde del parque encontró sentada a María del Carmen Suárez, de 82 años. La adulta mayor atendía un puesto de obleas de una familiar, cuando fue interceptada.

“Todos gritaban y corrían desesperados, pero la abuela fue la única que se quedó quieta, nadie la movió. Llegó la ‘loca’ (Sandra) y le pegó una puñalada en el pecho. Luego ella misma se clavó tres veces el cuchillo en su pecho”, conoció esta redacción.

Ensangrentada, la mujer siguió subiendo mientras las personas le hacían campo, nadie se atrevió a detenerla.

“Se pasó al otro andén y se le lanzó a darle a un niño que venía con la mamá, pero la señora lo botó para adentro de un local. Ahí se metió y atacó al muchacho del local de celulares”, añadió Cruces.

El propietario del local de celulares fue la cuarta víctima, aunque de menor gravedad. Edison Leonardo Quitián recibió un puntazo en un brazo, pues lo puso para evitar ser apuñalado en el pecho y evitar que hiriera al niño.

“Yo estaba atendiendo el local, escuché una bulla y salí. Había un niño y ella se lanzó apuñalarlo, lo que hice fue meterme y me agredió, luego me le lancé encima. Nadie más me ayudaba, pero dije que era la vida mía o la de otra persona. Ya luego la gente me ayudó y le quitó el cuchillo”, narró el afectado a esta redacción.

La querían linchar

En cuestión de minutos al sector arribaron varias patrullas de Policía a auxiliar a los heridos e intentar controlar a una turba de ciudadanos enfurecidos que querían hacer justicia por su cuenta.

En un video que circula por redes sociales se observa a la mujer recibiendo insultos y golpes de la comunidad, mientras era conducida por la Policía al Hospital Universitario de Santander, HUS.

En patrullas y taxis, tres de los cuatro heridos fueron llevados también a este centro médico. Leonardo buscó ayuda en una farmacia en donde le curaron la herida leve.

Hacia las 12:30 del mediodía, fuentes policiales confirmaron que pese a los esfuerzos del personal médico, María del Carmen Suárez, la adulta mayor herida, había muerto.

La agresora, Sandra Guzmán, fue intervenida quirúrgicamente y ayer en la tarde se informó que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a que de esta mujer se hablaba que había salido de la cárcel, Vanguardia conoció que no registraba antecedentes.

Al cierre de esta edición, Eduardo Buitrago era operado y Rosibell Correa estaba estable.