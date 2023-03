Más detalles de la tragedia en Cimitarra, un joven que iba en motocicleta se estrelló con un toro

A Juan David Camacho Castillo, un joven de 18 años, la muerte se le atravesó en el camino cuando iba en su motocicleta y un toro se le apareció en la vía.

Salía de Cimitarra a realizar unas vueltas personales en su vehículo. Iba sin acompañante.

Testigos de los hechos aseguraron que el golpe contra el semoviente, sumado a que no portaba su casco, le generó la muerte de manera instantánea.

El accidente se presentó en la transversal del Carare, en la salida que de Cimitarra conduce a Puerto Araujo, frente a una estación de servicio.

El toro de color rojo iba por la carretera sin ningún control de sus propietarios y se lanzó al paso del joven conductor.

“Cuenta uno de los transeúntes que pasaba por el lugar, que el animal saltó de un potrero y se le apareció en la vía al muchacho. No alcanzó a esquivarlo, el golpe lo elevó y cayó al pavimento. Nos acercamos a verlo, pero sufrió lesiones graves, no respiraba, no se movía”, señaló un testigo.

Momentos de angustia se registraron cuando varios familiares se acercaron al lugar del accidente y confirmaron que se trataba de Juan David, quien era conocido como ‘Juanda’, un joven bachiller que había terminado sus estudios en Colegio Integrado del Carare.

Sus amigos y compañeros lamentaron en redes sociales la pronta partida del motociclista.

“Mi ‘Juanda’, tantas metas que te propusiste, tantos anhelos que tenías de luchar cada día por tus sueños, ‘recochero’, buena gente, un gran amigo. No me alcanzan las palabras para expresar el dolor que nos dejaste”, expresó un compañero de estudios.

Mientras tanto la comunidad ha denunciado que el dueño del animal que causó el fatídico accidente, sería un reconocido ganadero de la región, con predios cerca al lugar del incidente.

De acuerdo con residentes de esta región en Santander, suele dejar sus bovinos y equinos sueltos en la vía, sin supervisión, causando estos percances que en esta ocasión cobró la vida de un joven motociclista.

“Pedimos a las autoridades que investiguen el caso. El dueño de esos animales tiene múltiples demandas por hechos similares. Pero nunca le han hecho nada. Todo se queda en la conciliación”, expresó un habitante.