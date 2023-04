Más detalles sobre el choque de dos vehículos que dejó un herido, en Bucaramanga

Un accidente, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, se presentó a la 1:00 de la madrugada del martes en la intersección de la carrera 22 con avenida Quebradaseca, en el barrio Antonia Santos, en Bucaramanga.

Según las pruebas recolectadas en el lugar del incidente vial, por la carrera 22, a alta velocidad, se desplazaba una camioneta Mazda BT50, modelo 2009, de placas PMH-390, de Floridablanca. Por la Quebradaseca descendía un taxi Kia Picanto, modelo 2018, de placas SRS-029 de Piedecuesta.

Aunque la prelación de la vía la llevaba el carro de servicio público, la camioneta particular no disminuyó la velocidad y lo embistió.

El taxi fue arrastrado por varios metros y terminó sobre la carrera 22. El otro automotor se estrelló contra la fachada de un negocio.

“Nosotros vivimos cerca al lugar del accidente y escuchamos el fuerte golpe. Nos levantamos de la cama y salimos a auxiliar al taxista que estaba muy golpeado. Llegaron las ambulancias, los paramédicos atendieron al conductor del taxi y se lo llevaron para un centro médico”, relató un vecino de Antonia Santos.

Tras la valoración médica se conoció que el conductor de servicio público, quien fue identificado como Nelson Pérez Vargas, presentó trauma cráneo encefálico moderado, trauma cerrado de tórax y politraumatismos.

Los agentes encargados de atender el accidente aseguraron que el conductor de la camioneta no estaba en el lugar y, presuntamente, se había dado a la fuga.

“La hipótesis inicial es que cuando no hay semáforos, la vía la llevan los vehículos que circulan por la Quebradaseca. No encontramos al conductor de la camioneta y no sabemos si conducía en estado de alicoramiento. También analizaremos algunas cámaras de seguridad para tenerlas como pruebas”, indicó un funcionario de Tránsito Bucaramanga.

En el hecho también resultó afectada la puerta de una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria, en la esquina de la carrera 22 con Quebrada seca.

“Se activaron las alarmas, pero gracias a la reacción de la vigilancia no entraron a robarnos porque es un sector con problemas de seguridad. Ahora esperamos que aparezca el conductor para que responda por los daños de su acción irresponsable”, señaló un empleado.