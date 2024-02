"Me arrepiento de haberles disparado", habló expolicía que mató a dos ladrones

Un exoficial de policía que se enfrentó a dos ladrones durante un robo en un asadero del barrio Santander, en el sur de Bogotá, compartió detalles sobre el incidente en una entrevista con Noticias Caracol.

El exuniformado, quien optó por no revelar su identidad por motivos de seguridad, expresó su pesar por haber acabado con la vida de los delincuentes.

Le recomendamos leer: Nuevo video revela el momento en que dos ladrones fueron abatidos por un expolicía

"Me arrepiento de haberles disparado. Yo no soy un asesino, no soy un ladrón, no tengo antecedentes. No salgo a la calle con la intención de quitarle la vida a nadie. Llevo un arma para mi defensa personal, dado el preocupante aumento de los robos", subrayó el exagente retirado. "

"Estamos en un país donde los ladrones no dudan en matar por cualquier cosa. Por eso cargo mi pistola, para proteger a mi familia. Era la vida de ellos o la mía", agregó el exuniformado durante la conversación con Noticias Caracol Ahora.

No olvide leer: Atención: capturan a expolicía que abatió a los dos ladrones en Bogotá