“Me quitaron el bolso y me tiraron al piso”: este es el testimonio de la mujer víctima del ‘motoladrón’ capturado en Bucaramanga

Este hurto se presentó exactamente en la calle 56 con carrera 17 del barrio Gómez Niño, cerca de las canchas de Gigiomanía. La víctima iba a pie e iba a pie al momento del hurto. El robo generó indignación ante el violento accionar de los bandidos.

La mujer víctima señaló que “bajaba desde San Andresito La Isla hacia Acrópolis, venía pasando el semáforo y dos personas extranjeras me interceptan, me quitaron mi bolso con todas mis cosas y me tiran al piso. Gracias a la Policía se logró la captura de uno de los delincuentes”.