“Me voy con la satisfacción del deber cumplido”: Comandante de la Quinta Brigada del Ejército

“Bien. Decir que Santander no tiene estructuras armadas del Eln ni del GAO residual habla muy bien del trabajo en un departamento que tiene sus riesgos por sus fronteras. Hay un esfuerzo de contención que nos permite decir que Santander está así hoy en día. Es un departamento donde vivimos que sus actividades económicas nunca tuvieron afectación por temas de orden público, en donde los alcaldes pueden ir a los rincones de sus jurisdicciones y llevar los planes de desarrollo, en el cual sus dos ejes viales principales no han sido afectados y donde a pesar de la pandemia y de la migración se sigue sosteniendo en sus actividades de seguridad. Como todo, estamos enfrentando temas delincuenciales que en determinado momento afectan la percepción de seguridad, sobre todo en las cabeceras municipales, pero eso nos obliga a seguir revisando los planes y las estrategias interinstitucionales, en coordinación con todas las autoridades para lograr mitigarlas y tener una estabilidad absoluta en el departamento”.

“Siempre he sido un comandante que ha tomado los grandes retos y las grandes dificultades como oportunidades. Y cuando aparece la pandemia nos dimos cuenta que el Ejército tenía la oportunidad de mostrarse ante la sociedad no solo con capacidades militares sino con capacidades logísticas al servicio de la población civil. Fuimos un Ejército que extendió su mano, por ejemplo en la campaña ‘El ejército lleva el campo a tu casa’, le ayudamos a los campesinos a recoger sus frutos, participamos en eventos como la piñatón en Lebrija, y eso impactó. Somos un Ejército que está para la comunidad, estuvimos en momentos difíciles como la avalancha de Piedecuesta, cuando se cayó el puente que la comunicaba con Curos y Málaga, allí construimos un puente. Fuimos una institución que no solo se dedicó a cuidar sino a servirle al pueblo santandereano”.

¿Cuál es la aceptación de la institución en los santandereanos?

“Creo que es muy alta, porque los campesinos, el pueblo, el labriego y los empresarios quieren al Ejército y me he dado cuenta de ello porque producto de mi salida me he encontrado con manifestaciones de agradecimiento, no conmigo sino con la institución, y piden que esta interacción con la población continúe”.

¿Se va satisfecho con el trabajo realizado?

“Me voy como se tiene que ir todo soldado al final de una jornada, con la satisfacción del deber cumplido, de haber dado todo por este departamento, de haber construido una sinergia interinstitucional que nos ha permitido llegar a las diferentes áreas del departamento con una solución, teniendo en cuenta que donde un soldado pone su bota debe haber paz, tranquilidad, progreso y desarrollo. Lo recorrimos en todas su áreas y conocimos sus problemas”.