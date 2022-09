Ya eran alrededor de las 9:15 a.m., cuando transitaban a pie por la esquina de la carrera 26 con Quebrada Seca.

Los gritos desesperados de la pequeña al ver que su tía no se levantaba, fueron conmocionantes. Por fortuna, una ambulancia con paramédicos estaba estacionada a escasos metros del lugar del accidente y las auxilió de inmediato. A Marley la trasladaron de urgencia al Hospital Universitario de Santander. Sufrió un trauma craneoencefálico severo. Por su parte, la menor no pudo ser llevada a un centro médico hasta un familiar no llegara para el acompañamiento.

Cuando la progenitora hizo presencia se abalanzó en llanto y desespero contra el joven responsable , “casi me mata a la niña irresponsable”, gritaba. Horas más tarde, una familiar de la pequeña contó a esta redacción que su estado de salud se complicó. “Tuvieron que ingresarla a cirugía porque presentó sangrado interno”, relató.