Un joven de 16 años fue hallado sin vida sobre la carrera 27A con calle 33 del barrio Llanito Bajo, de Girón.

Hasta el momento, el crimen de este adolescente es materia de investigación y las autoridades recolectan materiales para establecer qué fue lo que pasó.

Sin embargo, las primeras versiones indican que el occiso departió horas antes con algunos amigos con los que tiempo después se habría desatado una riña. Al parecer, el victimario compartió unos tragos con su víctima. Según se pudo establecer, los hechos se registraron ayer a las 3:00 de la mañana. El menor fue encontrado tendido en la vía con una herida de arma cortopunzante en el pecho ya sin signos vitales.

“Nadie nos ha dicho nada y nadie nos avisó. Salimos a buscarlo porque anoche no llegó. Me dijo que iba a salir con sus amigos. Fuimos a los sitios que frecuentaba pero no nos dijeron nada. Pasado el mediodía recibí un mensaje de una niña en el que me preguntaba si sabía que mi hijo estaba muerto. Salimos a buscarlo en hospitales y en la estación de Policía y ya nos dieron información”, manifestó la madre del menor fallecido.

Actualmente el menor no estudiaba, trabajaba y recientemente había salido de un centro de rehabilitación.

Familiares aseguran que desconocen amenazas o rencillas, por lo que piden a las autoridades que se investigue, porque según ellos, el joven no era “de peleas y no era agresivo”.