Un menor de aproximadamente 16 años, perdió la vida la tarde de este viernes luego de sufrir un accidente de tránsito en la Gran Vía Yuma, intercambiador de El Llanito, muy cerca del barrio San Silvestre en Barrancabermeja.

Aunque aún no son claras las causas, versiones preliminares apuntan a que el joven iría colgado de una tractomula, pero accidentalmente cayó y perdió la vida de inmediato.

Mario Cuadros, funcionario de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, informó que, “al parecer, hay involucrado un tractocamión, parece ser que el menor iba colgado según manifestaron habitantes del sector, se resbaló, cayó y perdió la vida”.

Por ahora, el joven sigue sin ser identificado ya que no portaba documentos. “Hasta el momento no hay ningún dato, no hay reportes de familiares, estamos esperando que en el trascurso de la diligencia aparezcan familiares que nos den datos para identificarlo”.

En esta vía, hay quejas de los habitantes debido a que “si bien la vía no está abierta totalmente al público, hay mucho vehículo transitando, también la están usando para carreras”.

Respecto al vehículo involucrado en el accidente, no ha sido identificado, “del vehículo no tenemos placas, sabemos que es un tractocamión por que la comunidad manifestó eso, pero nadie se percató de tomar la placa. Hay que esperar la investigación”.