Al presunto asesino, la Fiscalía le imputó homicidio y porte ilegal de armas.

Cabe recordar que la investigación está relacionada con el homicidio de un adolescente de 13 años, en el barrio Bavaria II, donde la víctima al parecer fue alcanzada con un proyectil cuando estaba sentada en un andén, esperando que le pagaran unos pollos que le debían a la mamá.

En ese momento, según algunas versiones, llegó un joven y disparó, luego de que, al parecer, confundiera a la niña de 13 años con otra persona.

Otra versión apunta a que hubo un enfrentamiento a bala entre actores delictivos del sector y en ese cruce de disparos, la niña fue impactada.

Herida fue trasladada hasta el centro hospitalario falleció por la gravedad de las heridas.

Para los familiares, si bien ya hay una captura por este crimen, no hay claridad sobre lo ocurrido y piden que se investigue a fondo para que todos los involucrados sean judicializados.

Según Karen, una hermana de la víctima, "hasta donde sabemos, el domi go llevaron a audiencia al capturado,Pedimos que sigan buscando al otro responsable, eso fue entre dos.La Policía como tal no nos ha dicho nada, ya hay muchas versiones, la gente habla porque escuchó, porque vio, uno ya no sabe ni qué creer".

En la casa el vacío es grande, la niña de 13 era la menor de nueve hermanos.

"De ella extrañamos todo, desde levantarnos hasta volvernos a acostar, era la que siempre estaba pendiente de todos, la menor de todos mis hermanos. Una persona excelente, cariñosa, responsable, juiciosa, estudiosa, una niña de casa, obediente, un ángel.

"Pedimos lo mismo que hemos estado diciendo, que se haga justicia, que encuentren a todos los responsables, que paguen por lo que hicieron, de todas maneras mi hermanita no va a volver así los cojan, pero que esa gente no siga haciéndole daño a más familias, eso es lo importante", finalizó Karen.