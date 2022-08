Atroz y despiadado fue el feminicidio de Sandra Liliana Díaz Galindo cometido el jueves en la noche, en el barrio La Cumbre de Floridablanca. Su hijo fue el primero en hallarla momentos después de que su padre y esposo de Sandra, le arrebatara la vida.

El joven cumplió ese día sus 16 años. Para él nunca más habrá un motivo para celebrar, ahora es la misma fecha en que mataron a su madre. Sus gritos desgarradores infundieron un silencio estremecedor entre los habitantes del sector. Nadie alcanzó a percatarse del crimen hasta que se escucharon las sirenas de la Policía.

La mujer de 45 años fue asesinada dentro de la tienda que administraba junto con su marido, ubicada en la carrera 8E #27-02. La apuñalaron en el cuello.

Él presintió que algo no estaba bien...

Preocupado porque su mamá no contestaba el teléfono y no llegaba a la casa, el joven decidió llamar a su padre y preguntar qué ocurría. Pero su respuesta no lo convenció.

Decidió entonces ir hasta la tienda, que está ubicada a solo pasos de la vivienda.

La puerta del establecimiento estaba cerrada así que la forzó. Luego vio la desoladora escena. De su padre no había rastro. Según registraron videos de cámaras de seguridad, el hombre huyó en su vehículo.

“Sandrita te vamos a extrañar”