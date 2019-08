Lo que comenzó como una aventura entre un par de amigos: Nicolás Corredor y Hugo, en la que realizaban un video para ver cuánta gasolina consumían las motocicletas, por poco termina en tragedia.

Hugo iba adelante mientras que Nicolás se desplazaba en otra moto atrás, grabando el recorrido. Sin embargo, al llegar al sector de Pescadero, fue testigo del accidente que por poco le cobra la vida a su amigo.

Según se puede observar en el video difundido por Corredor en su canal de Youtube, en una curva, al parecer debido a un bache, Hugo pierde el control de su moto y se va al suelo, justo en el momento en que una tractomula amarilla se acercaba. El motociclista quedó a centímetros de ser arrollado por las llantas delanteras de la inmensa máquina, cuyo conductor alcanzó a reaccionar.

“Hola muchachos hoy les traigo algo que nos sucedió con Hugo cuando queríamos hacer un video del consumo de la R3 en carretera. Como se ve en el vídeo, íbamos a una velocidad no mayor a los 60 kilómetros por hora y esto pasó. A veces no somos nosotros los culpables, a veces no es ni la moto, son factores externos que no podemos controlar, los que nos pueden generar un accidente. Si usted está leyendo esto le pido de corazón que se cuide porque importa más la vida que las ganas de correr. Los quiero mucho mis peces y espero no tener que compartir nunca jamás algo como esto”, es el mensaje con el que Nicolás acompañó el video de su canal.