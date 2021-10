Motociclista murió en siniestro, en el Anillo Vial

Leonar Navarro Plata está vivo de milagro. Sin embargo, tendrá un tiempo de reposo pues aún sigue conmocionado y adolorido por el accidente en motocicleta que sufrió con su amigo Yair Orlando Toscano Mora, quien no corrió con la misma suerte. Ocurrió en el Anillo Vial, en el sentido Girón – Floridablanca, a la altura de un reconocido almacén de cadena, a pocos pasos de la entrada al patio-taller del sistema de transporte masivo Metrolínea. Allí estaría estacionado uno de los buses verdes esperando el ingreso, pero al parecer, Yair no lo vio o quizá perdió el control de la motocicleta por exceso de velocidad, y chocó contra la parte trasera. Las causas de este fatal siniestro no han sido establecidas. El golpe fue en seco y la muerte Toscano Mora, de 29 años, fue inmediata. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento y solo hasta que llegaron las autoridades se confirmó su deceso.

¿Para dónde iban?

Yair y Leonar salieron de trabajar de la planta de sacrificio y Leonar le habría pedido a Yair que lo llevara a una estación de servicio a comprar gasolina, pues su motocicleta se habría quedado sin combustible. Arrancaron y minutos después, por alguna razón, Yair se estrelló contra el bus y su vida terminó ahí. El parrillero sufrió heridas superficiales pero al parecer, no recuerda cómo ocurrieron los hechos. En su mente sólo tendría presente un fuerte golpe. Ahora su corazón está afligido por la pérdida de su amigo.

Metrolínea no se pronunció sobre este caso.