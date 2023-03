Tendido encima de su motocicleta en el kilómetro 4 de la vía nacional que de Bucaramanga conduce a Pamplona, quedó el cuerpo sin vida de Sergio Andrés Castellanos Valbuena, de 28 años, quien fue asesinado a bala el pasado martes pasadas las 8:00 p. m.

Lo que las autoridades han podido establecer es que la víctima iba en una motocicleta cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en otra moto.

El parrillero de este otro vehículo sacó un arma de fuego y la accionó en repetidas ocasiones en contra de Sergio.

El motociclista cayó al suelo de inmediato, sufriendo dos heridas en el tórax, mientras que sus verdugos se dieron a la fuga.

“Lo último que supimos de él era que estaba haciendo mototaxi y en Guarín había recogido un pasajero, no sabemos para dónde lo llevó. Ya después nos llamaron y nos dijeron que lo habían matado”, señaló un familiar de la víctima.

Para la familia es todo un misterio esta muerte porque él no tenía problemas con nadie. “Él no tenía conflictos y las únicas cicatrices que tenía era por las caídas en la moto. No sabemos quién lo mató ni los motivos”, añadió un familiar de la víctima.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general José James Roa, señaló que “se están investigando los móviles del crimen. Lo que se ha podido establecer es que la víctima tenía antecedentes”. Castellanos Valbuena residía en el barrio Miraflores, cerca de donde fue atacado, junto a sus familiares, quienes ahora claman justicia.

Hombre resultó herido en la Feria

“Mi hermanito, él es mi vida”. Estas eran las palabras que pronunciaba una y otra vez una desconsolada mujer, sumida en la tristeza y el dolor, el martes en la noche en la carrera 2 con calle 28 del barrio Paseo La Feria, en el occidente de la ciudad.Y es que justo allí, sobre las 11:00 p. m., a Jeison José Faridas , su ser querido, le acababan de propinar un disparo en la cabeza que lo dejó al borde la muerte.

Lo que se conoce del caso es que este joven de 19 años, de nacionalidad extranjera, se encontraba sentado cuando llegaron dos sujetos que se movilizaban en una moto Yamaha XTZ, de color negra.

El parrillero se bajó, sacó un arma y sin pensarlo le pegó un tiro en la cabeza.

En una motocicleta fue trasladado de urgencia al HUS, en donde hasta ayer en la tarde permanecía en estado crítico y bajo pronóstico reservado.