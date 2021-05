Aterrorizada está una mujer quien la tarde del pasado fue atacada cuando se movilizaba en su carro, acompañada de su hija de tres años y su empleada, por la carrera 33.

Según relató, “a mí no me gusta ir a marchas, casi no salgo, pero la tarde del jueves, viendo que todo estaba calmado, salí en mi carro a hacer mercado. Parqueé mi vehículo pero cuando ya estaba haciendo las compras me avisaron que avanzaba la marcha.

“Salí en mi carro rumbo a casa, pero cuando intenté cruzar en la carrera 33 con 41, un grupo de jóvenes de no más de 18 años me atacaron con piedras y ladrillos, intentaban entro todos voltearme el vehículo.

“Les gritaba que no me atacaran pero no hacía caso. Mi hija de tres años estaba desesperada lo mismo que quien me la cuida. La verdad pensé que moría, mi error solo fue encontrármelos, ni siquiera les eché el carro por encima, no sé ni cómo salí, tomé fuerzas, el susto fue tenaz”, manifestó la víctima.

Según la mujer, el ataque duró varios minutos, “cómo es posible verme inmersa en esto cuando no soy conflictiva. Son personas que pueden acabar vidas. Hago la denuncia para que esto no vuelva a pasar, se necesita la presencia de las autoridades”.

En el vehículo quedaron las señales del ataque, con algunos de los vidrios partidos.