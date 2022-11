La mujer se desahogó en una publicación en redes sociales. Indica que quedó de reunirse con una amiga en un bar ubicado en el barrio Mejoras Públicas y mientras la esperaba pidió una cerveza.

Al parecer, la joven notó que el líquido de la bebida tenía un movimiento particular, que describió como remolino, lo que le generó dudas. Sin embargo, ella ya había tomado un sorbo, lo que le produjo un malestar de manera inmediata.

“En esos momentos ya la droga había ingresado a mi organismo: sentía dolor de cabeza, me sentía embotada, las manos adormecidas, pérdida de movilidad y conciencia. Me daba vueltas todo, tenía la cara hinchada y caliente. No sentía la lengua, ni podía hablar casi”, contó la víctima.

La mujer, en la publicación, señala como sospechoso al mesero del establecimiento, pues le insistió en varias oportunidades que solicitara un vaso frío para servirle la cerveza.

“Luego me preguntó que si traía un cenicero. Le digo que sí. A los 15 minutos, aproximadamente, llega con un vaso frío, la botella de la cerveza destapada y el cenicero (pero la cerveza se encuentra sin servir). Me sirvo la cerveza, le doy unos sorbos, prendo un cigarrillo y empiezo a notar que la cerveza tenía en el fondo un torbellino, no es un comportamiento normal de una cerveza”, relató la mujer.

Explicó además que otra persona que se encontraba en el bar también notó un movimiento extraño en la cerveza y le advirtió a la víctima.

“Al frente mío se encuentra un señor de unos 50 años sentado en una mesa sin compañía, que me vio tomarle un video a la cerveza y me dijo: eso tiene un torbellino, eso no es normal, pida que le cambien la cerveza”, señaló la mujer.

Como se sentía mal, le escribió a su pareja y su amiga para contarles lo sucedido. Fue el novio quien la recogió y la llevó a la Clínica Chicamocha, en donde la estabilizaron.

Por el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.