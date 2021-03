A la administradora de un motel en el norte de Bucaramanga, acostumbrada a ver todo tipo de escenas, le tocó vivir una bastante tensa. Dos hombres la intimidaron con arma de fuego para robar en el establecimiento.

El viernes en la tarde, dos hombres llegaron al lugar de encuentros ‘fortuitos’. Supuso que sería una “pareja” como las tantas que llegan a diario, pero en una actitud amenazante le preguntaron por su jefe, a lo que ella contestó que no estaba.

Los ladrones desenfundaron un arma para intimidarla y la llevaron forzada desde la recepción hasta el apartamento del propietario para exigirle que les dijera dónde estaba una caja fuerte.

“Me golpearon y me apuntaron con un arma, como no conté nada, me amordazaron y me encerraron en un baño”, relató la víctima.

Al no poder obtener el botín mayor, atacaron a clientes y trabajadores para despojarlos de sus pertenencias.

Por fortuna, la llamada de un anónimo alertando sobre lo sucedido permitió que la Policía frustrara el hurto.

Cuando los maleantes estaban a punto de escapar, fueron sorprendidos por los uniformados.

Les hallaron un arma, zunchos para amarrar a las víctimas, celulares y elementos de valor.

Los objetos robados fueron recuperados y los dos sujetos de nacionalidad extranjera de 23 y 26 años deberán responder por el delito de secuestro simple agravado, lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Según informó la Policía, en lo corrido del año se ha presentado una reducción del 44% en hurtos a establecimientos comerciales en Bucaramanga.