Mujer fue víctima de hurto mientras conducía su carro en Bucaramanga

Los hechos se presentaron a las 11:00 de la mañana, de este viernes 21 de agosto, cuando dos hombres en moto ingresaron por la ciclovía y le robaron una cadena de oro.

"Estaba parqueando y bajé el vidrio del carro un poco y pasó un muchacho por el lado en una moto, y me preguntó dónde estaba la clínica. De repente me empezó a halar la cadena, mi reacción fue agarrarla y comencé a forcejear con él ", afirmó Claudia Quintero, víctima del hurto.

Los delincuentes la golpearon en el pecho y la cortaron de manera leve en una parte de su rostro con un arma blanca, con la que la amenazaron para que entregara sus pertenencias.

"Me pidieron el celular y la cadena, alcancé a prender el carro pero me dijeron que me iban a 'pegar tiros' si no se las daba", agregó Quintero.

Lea también: El permiso de ingreso a moteles y residencias no se aplicó en todo el área metropolitana.

La víctima del hurto acudió al CAI más cercano para realizar la respectiva denuncia, sin embargo, los policías afirmaron que sin las placas de la moto no podía hacer nada.

"Estamos muy indefensos. La ciclovía se presta para que las motos entren por ahí a robar a las personas. El tema es que pueden matarnos por quitarnos algo, no es por lo económico solamente. Hay muchos retenes pero no hay policías haciéndose cargo de la seguridad ", indicó la víctima.

Por ahora, la única opción que tiene para recuperar la joya es acudir a las prenderías y verificar si los ladrones la vendieron en alguno de los locales existentes, indicó Quintero.